В Минобороны пообещали отомстить ВСУ за атаки в Курской области

В Министерстве обороны России заявили, что от них последуют ответные действия на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Сообщается, что украинские военные использовали ракеты ATACMS, произведенные в США.
«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — говорится в сообщении военного ведомства. Ранее в Минобороны сообщали, что за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по объектам в Курской области. Во время проведения операций по противовоздушной обороне расчетами зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» были перехвачены три ракеты типа ATACMS.
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