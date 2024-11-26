В Минобороны пообещали отомстить ВСУ за атаки в Курской области

Россия ответит ВСУ на атаки в Курской области
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Минобороны заявило, что готовит ответные действия на атаки ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области
Минобороны заявило, что готовит ответные действия на атаки ВСУ ракетами ATACMS по объектам в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Министерстве обороны России заявили, что от них последуют ответные действия на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Сообщается, что украинские военные использовали ракеты ATACMS, произведенные в США.

«Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — говорится в сообщении военного ведомства. Ранее в Минобороны сообщали, что за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по объектам в Курской области. Во время проведения операций по противовоздушной обороне расчетами зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» были перехвачены три ракеты типа ATACMS.

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В Министерстве обороны России заявили, что от них последуют ответные действия на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Сообщается, что украинские военные использовали ракеты ATACMS, произведенные в США. «Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся», — говорится в сообщении военного ведомства. Ранее в Минобороны сообщали, что за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойными ракетами ATACMS американского производства по объектам в Курской области. Во время проведения операций по противовоздушной обороне расчетами зенитно-ракетного комплекса «Панцирь» были перехвачены три ракеты типа ATACMS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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