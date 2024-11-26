Ушаков назвал главную задачу России в ОДКБ

Ушаков заявил, что вопросы региональной безопасности приоритетны для России
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Помощник президента Юрий Ушаков назвал вопросы региональной безопасности главным приоритетом России в ОДКБ
Помощник президента Юрий Ушаков назвал вопросы региональной безопасности главным приоритетом России в ОДКБ Фото:

Вопрос региональной безопасности представляет для России наибольший приоритет в рамках работы в ОДКБ. Так помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос URA.RU об основных аспектах сотрудничества Москвы с партнерами по организации.

«Это вопросы региональной безопасности, с учетом того, что общая обстановка в мире резко ухудшилась», — заявил Ушаков. Об этом дипломат сообщил на брифинге по предстоящему саммиту ОДКБ в Казастане.

Президент России Владимир Путин 27 ноября совершит государственный визит в Казахстан. Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. На следующий день, 28 ноября, в Астане глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Касым-Жомарта Токаева.

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Вопрос региональной безопасности представляет для России наибольший приоритет в рамках работы в ОДКБ. Так помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос URA.RU об основных аспектах сотрудничества Москвы с партнерами по организации. «Это вопросы региональной безопасности, с учетом того, что общая обстановка в мире резко ухудшилась», — заявил Ушаков. Об этом дипломат сообщил на брифинге по предстоящему саммиту ОДКБ в Казастане. Президент России Владимир Путин 27 ноября совершит государственный визит в Казахстан. Ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. На следующий день, 28 ноября, в Астане глава государства примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Касым-Жомарта Токаева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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