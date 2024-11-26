Якушев проконтролировал поддержку бойцов СВО и их семей в приграничье. Фото

26 ноября 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Отделение «Единой России» приняло в Ставропольском крае 24 законопроекта, о чем положительно высказался Владимир Якушев Фото: Роман Наумов © URA.RU Региональное отделение партии «Единая Россия» Ставропольского края за два года приняло 24 законопроекта в интересах бойцов СВО, также увеличилось финансирование социальных проектов, включая гуманитарную помощь российским военным и жителям приграничных и новых регионов страны. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. «Поддержка участников спецоперации и их семей — наше общее дело, в котором нет и не может быть равнодушных. Люди, которые рискуют жизнью, защищая нашу страну на передовой, должны знать, что ни они, ни их близкие не останутся один на один с проблемами. Именно поэтому „Единая Россия“, правительство, все органы власти работают над оказанием этой помощи. Ставропольский край — один из примеров такой системной работы», — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. Его слова передает пресс-служба партии. За последние два года Думой Ставропольского края было одобрено 24 законопроекта, цель которых — поддержка участников СВО. Владимир Якушев (справа) обсудил с главой Ставропольского края (слева) поддержку участников СВО Фото: пресс-служба «Единой России» Как сообщил губернатор края и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Владимиров, на эти цели из краевого бюджета уже выделено свыше 20 миллиардов рублей. Оказывается помощь не только непосредственно участникам боевых действий на Украине, но и их близким. В рамках региональной поддержки, полностью компенсируется родительская плата за посещение детскими садами, а также предоставляется бесплатное горячее питание в школах. Также возмещаются расходы на санаторно-курортное лечение участников спецоперации и их детей, а также оплата образования для детей и самих бойцов, как в средних, так и в высших учебных заведениях. Помимо этого, супругам участников спецоперации выплачивается единовременная помощь в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка, а также предоставляются льготы по уплате транспортного налога. Региональное отделение партии также продолжает оказывать гуманитарную помощь. С начала СВО были организованы сбор и передача грузов на передовую жителям ЛНР, Белгородской и Курской областей. Таким образом передали свыше 35 тысяч тонн гуманитарного груза нуждающимся. Также отмечаются наградами те, кто оказывает поддержку СВО. Их получают не только бойцы, но и волонтеры, работающие на передовой, отметил Якушев. Инициатива действует в рамках проекта «Защитники», реализованный в Ставропольском крае. На 2025 год реготделение партии ставит перед собой задачу по расширению первичных организаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональное отделение партии «Единая Россия» Ставропольского края за два года приняло 24 законопроекта в интересах бойцов СВО, также увеличилось финансирование социальных проектов, включая гуманитарную помощь российским военным и жителям приграничных и новых регионов страны. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. «Поддержка участников спецоперации и их семей — наше общее дело, в котором нет и не может быть равнодушных. Люди, которые рискуют жизнью, защищая нашу страну на передовой, должны знать, что ни они, ни их близкие не останутся один на один с проблемами. Именно поэтому „Единая Россия“, правительство, все органы власти работают над оказанием этой помощи. Ставропольский край — один из примеров такой системной работы», — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. Его слова передает пресс-служба партии. За последние два года Думой Ставропольского края было одобрено 24 законопроекта, цель которых — поддержка участников СВО. Как сообщил губернатор края и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Владимиров, на эти цели из краевого бюджета уже выделено свыше 20 миллиардов рублей. Оказывается помощь не только непосредственно участникам боевых действий на Украине, но и их близким. В рамках региональной поддержки, полностью компенсируется родительская плата за посещение детскими садами, а также предоставляется бесплатное горячее питание в школах. Также возмещаются расходы на санаторно-курортное лечение участников спецоперации и их детей, а также оплата образования для детей и самих бойцов, как в средних, так и в высших учебных заведениях. Помимо этого, супругам участников спецоперации выплачивается единовременная помощь в размере 20 тысяч рублей при рождении ребенка, а также предоставляются льготы по уплате транспортного налога. Региональное отделение партии также продолжает оказывать гуманитарную помощь. С начала СВО были организованы сбор и передача грузов на передовую жителям ЛНР, Белгородской и Курской областей. Таким образом передали свыше 35 тысяч тонн гуманитарного груза нуждающимся. Также отмечаются наградами те, кто оказывает поддержку СВО. Их получают не только бойцы, но и волонтеры, работающие на передовой, отметил Якушев. Инициатива действует в рамках проекта «Защитники», реализованный в Ставропольском крае. На 2025 год реготделение партии ставит перед собой задачу по расширению первичных организаций.