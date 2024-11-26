В МВД России наблюдается значительный некомплект кадров. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, на сегодня нехватка сотрудников полиции составляет 173,8 тысячи человек.
«На 1 ноября текущего года некомплект личного состава органов внутренних дел составил 173,8 тысяч единиц или 18,8% от штатной численности», — сказала Ирина Волк. Она также указала на рост нехватки сотрудников в последние годы, отметив, что в 2022 году некомплект составлял 90 тысяч человек.
По словам Ирины Волк, несмотря на существующий дефицит кадров, эффективность работы сотрудников остается на высоком уровне. Она отметила, что за последние 10 лет значительно увеличился процент раскрываемости преступлений. Особенно возросло раскрытие убийств, уточнила Волк.
В некоторых регионах полицейские также отмечали нехватку кадров. Например, недостаток сотрудников фиксировался в ХМАО еще в начале этого года.
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