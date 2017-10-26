{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Досье на сменщика Буркова, врио омского губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,61
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 октября 2017
25 октября 2017
02:54  26 октября 2017 0

Власти Нидерландов отказались рассекречивать документы по малазийскому «Боингу»

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, место крушения, вход воспрещен
В авикатастрофе на территории Донбасса погибли 298 человекФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
все новости сюжета

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы, касающиеся крушения малазийского «Боинга» в Донбассе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госсовета Нидерландов.

В документе указывается, что Госсовет частично отменил решение нижестоящего суда, который требовал публикации сведений по расследованию катастрофы MH-17. Таким образом, правительство по-прежнему имеет право на гриф «секретно» по данному делу, сообщает «Экономика сегодня».

Крушение Боинга 777 компании Malaysia Airlines произошло на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. По итогам расследования, которое проводилось международной следственной группой, установлено, что «Боинг» был сбит в результате обстрела из комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно.

В июле 2017 года Международная группа Bellingcat опубликовала фото «Бука», расположенного в городе Макеевка. По утверждениям западных журналистов, именно из этой установки был уничтожен пассажирский борт Malaysia Airlines. По одной из версий, обсуждаемый «Бук» принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров