02:54 26 октября 2017 0

В авикатастрофе на территории Донбасса погибли 298 человек Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Министерство безопасности и юстиции Нидерландов имеет право не рассекречивать документы, касающиеся крушения малазийского «Боинга» в Донбассе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госсовета Нидерландов.

В документе указывается, что Госсовет частично отменил решение нижестоящего суда, который требовал публикации сведений по расследованию катастрофы MH-17. Таким образом, правительство по-прежнему имеет право на гриф «секретно» по данному делу, сообщает «Экономика сегодня».



Крушение Боинга 777 компании Malaysia Airlines произошло на территории Донецкой области 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. По итогам расследования, которое проводилось международной следственной группой, установлено, что «Боинг» был сбит в результате обстрела из комплекса «Бук», который сначала доставили на Украину из России, а затем увезли обратно.

В июле 2017 года Международная группа Bellingcat опубликовала фото «Бука», расположенного в городе Макеевка. По утверждениям западных журналистов, именно из этой установки был уничтожен пассажирский борт Malaysia Airlines. По одной из версий, обсуждаемый «Бук» принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске.