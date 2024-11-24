В США раскрыли, будет ли Украина бить их оружием по Москве и Питеру

Конгрессмен Уолц: Украина не будет атаковать Москву и Санкт-Петербург
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Киев не намерен атаковать гражданские объекты ракетами ATACMS, заявил конгрессмен Уолц
Киев не намерен атаковать гражданские объекты ракетами ATACMS, заявил конгрессмен Уолц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не будет использовать американские ракеты ATACMS для атак на Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил американский конгрессмен, будущий советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолц. Он подчеркнул, что целью данных ракет являются военные объекты, а не гражданские центры России.

«Они (Украина — прим. ред.) бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — заявил Уолц в интервью телеканалу Fox News. Он также отметил, что решение администрации Байдена о предоставлении Украине ATACMS может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Однако основной акцент был сделан на том, что эти ракеты предназначены исключительно для ударов по военным объектам. 

Ранее президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Этот шаг означает изменение в политике Вашингтона и вызывает беспокойство в связи с возможной эскалацией конфликта. Такое решение рассматривается как часть усилий демократов по поддержке Киева в преддверии передачи власти новоизбранному президенту Дональду Трампу.

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Украина не будет использовать американские ракеты ATACMS для атак на Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщил американский конгрессмен, будущий советник по национальной безопасности избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолц. Он подчеркнул, что целью данных ракет являются военные объекты, а не гражданские центры России. «Они (Украина — прим. ред.) бьют по военным складам и взлетным полям… Они не направлены на Москву или Санкт-Петербург», — заявил Уолц в интервью телеканалу Fox News. Он также отметил, что решение администрации Байдена о предоставлении Украине ATACMS может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Однако основной акцент был сделан на том, что эти ракеты предназначены исключительно для ударов по военным объектам.  Ранее президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Этот шаг означает изменение в политике Вашингтона и вызывает беспокойство в связи с возможной эскалацией конфликта. Такое решение рассматривается как часть усилий демократов по поддержке Киева в преддверии передачи власти новоизбранному президенту Дональду Трампу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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