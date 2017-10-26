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26 октября 2017
21:52  26 октября 2017 0

Любовница журналиста «Эха Москвы» обвинила его в побоях и краже авто. ВИДЕО

Алексей Венедиктов презентует книгу по 25-летию
Мужчина якобы наказал любовницу за желание расстатьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Любовница журналиста «Эха Москвы» Татьяна Белькова сообщила, что её бывший ухажёр Сергей Асланян после расставания избил её, накачал психотропными веществами и обвинил в угоне автомобиля.

Девушка призналась, что не знала о семейном статусе мужчины, а когда правда вскрылась, поспешила позвонить его супруге, сообщает паблик Mash. «Когда я решила расстаться с ним, начался ад», — приводит издание её слова.

Белькова объяснила, что они с Сергеем проводили тест-драйвы автомобилей, а когда она решила расстаться с ним, обиженный журналист решил подставить любовницу. Одну из машин он взял в собственное пользование и заявил на Белькову в полицию.

Ранее другой журналист редакции Алексея Венедиктова привлёк внимание СМИ. На журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напал гражданин Израиля и России Борис Гриц и порезал её ножом прямо в офисе.

Иван Антонов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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