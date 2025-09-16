Володин рассказал, откуда прилетели беспилотники в Польшу

Беспилотники, залетевшие на территорию Польши, прибыли с Украины и не были заряжены и были провокацией против России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.
«Вон в Польше дроны прилетели. А откуда они прилетели? С Украины и прилетели. Прилетели незаряженные все. Почему? Потому что провокация», — заявил Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости. Политик добавил, что организаторы не решились на более серьезные действия, однако хотели воспользоваться провокацией для эскалации антироссийских настроений и военной риторики в Польше и других странах.
В ходе выступления спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не начинала военных конфликтов и всегда действовала в защиту своих интересов. По его словам, СВО направлена на защиту российских граждан, а также русскоязычных жителей Украины, их права на язык, веру и культурную идентичность.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о сбитых над страной дронах, которые он назвал «российскими», но не предоставил подтверждающих доказательств. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Российский дипломат Андрей Ордаш подчеркнул, что польская сторона не представила никаких доказательств российского происхождения беспилотников.
