Пушков назвал новые санкции США обострением русофобии

Сенатор Алексей Пушков считает, что новые антироссийские санкции, обсуждаемые конгрессом США, вызваны «политической русофобией».
При этом глава комитета Совфеда по информационной политике отметил, что Вашингтон постепенно загоняет себя в санкционный тупик. В интервью «Федеральному агентству новостей» сенатор также заявил, что американские санкции не могут привести к изменению внешней политики Москвы.
Что касается экономического эффекта ограничений, то Пушков уверен, что Россия успешно справляется с американскими санкциями.
По словам сенатора, сегодня Вашингтон вошел в период «обостренной политической русофобии», позволяющий принимать все новые и новые антироссийские инициативы. «Никакого просвета в российско-американских отношениях не предвидится», — резюмировал Алексей Пушков.