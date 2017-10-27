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27 октября 2017
17:58  27 октября 2017 0

Пушков назвал новые санкции США обострением русофобии

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор считает санкции неэффективнымиФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сенатор Алексей Пушков считает, что новые антироссийские санкции, обсуждаемые конгрессом США, вызваны «политической русофобией».

При этом глава комитета Совфеда по информационной политике отметил, что Вашингтон постепенно загоняет себя в санкционный тупик. В интервью «Федеральному агентству новостей» сенатор также заявил, что американские санкции не могут привести к изменению внешней политики Москвы.

Что касается экономического эффекта ограничений, то Пушков уверен, что Россия успешно справляется с американскими санкциями.

По словам сенатора, сегодня Вашингтон вошел в период «обостренной политической русофобии», позволяющий принимать все новые и новые антироссийские инициативы. «Никакого просвета в российско-американских отношениях не предвидится», — резюмировал Алексей Пушков.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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