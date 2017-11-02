В Кремле прокомментировали желание Навального подать в суд на Путина

В Кремле прокомментировали заявление блогера Алексея Навального о том, что городские власти по указу сверху запрещают ему видеться со своими сторонниками, в связи с чем блогер намерен подать в суд на президента РФ Владимира Путина.
«Мы не даем разрешения [на проведение митингов]. Не наша прерогатива», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом телеканала «Дождь», комментируя желание Навального подать в суд на Путина. Анонимный собеседник издания в Кремле подтвердил, что администрация президента не требовала от региональных властей запрещать митинги Навального.
Поводом для возмущения блогера стала статистика, согласно которой якобы большая часть заявок на митинги (а их команда Навального ежедневно отправляет более 200) не одобряется муниципалитетами российских городов. «В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы», — заявил Навальный на своём сайте.
Позже в ответ на обвинения блогера член Общественной палаты РФ Илья Ремесло подготовил и опубликовал статистику, которая доказывает, что Навальному разрешают проводить акции. Из таблицы следует, что в 46 крупных городах РФ в период с 15 сентября по 12 ноября Навальный получил «добро» на проведение встреч со своими сторонниками.
Запрет коснулся только митинга в Нижнем Новгороде (29 сентября) и нескольких митингов в крупных городах, включая Казань, Санкт-Петербург и Самару (7 октября). «Русская планета» подчеркивает, что блогер теперь намерен проводить встречи со своими сторонниками на частной территории.