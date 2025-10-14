Минздрав прокомментировал обращение Союза пациентов к Путину о системе ОМС

Власти регионов и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) получили все необходимые полномочия для защиты прав граждан в сфере медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ. По данным ведомства, независимую экспертизу качества оказания медуслуг теперь будут проводить специально подготовленные врачи-эксперты, а не страховые компании или фонды.
«Сегодня органы власти субъектов и территориальные фонды ОМС наделены всеми полномочиями для обеспечения защиты прав граждан в сфере ОМС. Независимость экспертизы качества медицинской помощи обеспечивается тем, что указанная экспертиза проводится <...> непосредственно экспертом качества медицинской помощи...» — передает ТАСС сообщение министерства.
В ведомстве добавили, что экспертом по качеству медпомощи может быть только врач с высшим образованием, свидетельством об аккредитации или сертификатом специалиста и стажем работы не менее 10 лет в соответствующем профиле. Кандидат также должен пройти специальную подготовку по вопросам экспертной деятельности в системе ОМС. Такие специалисты могут быть привлечены территориальными фондами для проверки соответствия оказанных услуг стандартам и контроля сроков предоставления помощи.
В Минздраве подчеркнули, что новый законопроект не повлияет на уровень обслуживания пациентов. Федеральный фонд ОМС уже осуществляет функции по защите прав граждан напрямую, без участия страховых компаний, в отношении федеральных медицинских учреждений. В министерстве сообщили, что за последние два года число обращений граждан по вопросам медицинской помощи в федеральных центрах снизилось, а все необходимые меры по защите прав застрахованных реализуются в полном объеме.
Ранее РБК сообщало, что Всероссийский союз пациентов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой внести изменения в законопроект, предусматривающий возможность передачи полномочий страховых медицинских организаций территориальным фондам обязательного медицинского страхования по решению глав регионов. Представители союза подчеркнули, что страховые компании являются единственным независимым звеном в системе ОМС, с которым пациентские организации сотрудничают в вопросах защиты прав больных, их сопровождения на всех этапах получения медицинской помощи и урегулирования возникающих сложностей, передает «Царьград». По мнению союза, передача этих функций территориальным фондам приведет к утрате независимого контроля качества работы медицинских учреждений, а пациенты лишатся эффективных механизмов защиты своих прав.
