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14 ноября 2017
13 ноября 2017
01:32  14 ноября 2017 0

СМИ нашли среди украинских политиков двойника Рамзана Кадырова

Как и глава Чечни, николаевский губернатор не расстается с четкамиФото: личная страница Алексея Савченко в Facebook

Журналисты украинских СМИ обратили внимание, что губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко копирует имидж и поведение одного из самых медийных руководителей российских регионов — главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Внешний вид, стиль одежды, и даже пиар-кампании глав регионов поразительно схожи. С одной поправкой: у главы Чечни все повторяющиеся у николаевского губернатора элементы имиджа появились несколько раньше.

Остается неясным: пиар-консультанты и имиджмейкеры Савченко решили скопировать удачный с их точки зрения образ политика, или украинский губернатор таким образом пытается «троллить» своего российского коллегу.

К примеру, украинский журналист и телеведущий Роман Винтонив, даже назвал Савченко «потерянным в детстве братом Рамзана Кадырова». Сходству Савченко и Кадырова журналист посвятил отдельный сюжет.

Даже пиар-акцию с розыгрышем iPhone X Савченко провел один в один, как Кадыров. С одним отличием — конкурс был посвящен не президенту России, а родной николаевщине.

Как ранее писало «URA.RU», Рамзан Кадыров получил новый IPhone X накануне Дня народного единства. Однако, посоветовавшись с дарителями, глава республики предложил отдать подарок автору лучшего стихотворения о президенте России Владимире Путине.

Евгений Александров
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