04:49 17 ноября 2017 0

По словам Павла Колобкова, решение об участии в Олимпиаде принимает не WADA, а МОК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Министерства спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг очередного витка допингового скандала. По словам министра, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияет на участие сборной России в Олимпийских играх 2018 года.

«Сегодняшнее решение WADA никак не скажется на участии или неучастии сборной России на Олимпиаде, — рассказал министр в интервью RT. — Это решение находится в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК)».

По словам Павла Колобкова, российская сторона признала важность доклада Макларена, и уже дала свои разъяснения, с чем она согласна, а с чем — не сможет согласиться ни при каких условиях. Допинг-пробы РУСАДА, которые WADA требует представить, опечатаны СКР и могут быть выданы только по решению суда. Это означает, что ни РУСАДА, ни Минспорта РФ не смогут выполнить данное требование.

Между тем, отказ WADA восстанавливать статус РУСАДА может повлиять не только на участие России в Олимпийских играх в Пхёнчхане, но и на подготовку к чемпионату мира по футболу. Поскольку РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория не смогут осуществлять работу по сбору и анализу допинг-проб футболистов, то главным вопросом подготовки к ЧМ-2018 станет то, где и как будет проводиться сбор и анализ, пишут «Известия».

Как заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, сложившаяся ситуация — парадоксальная, так как в Российском антидопинговом агентстве сделали все для того, чтобы вернуть права, поставленные под сомнение WADA, передает Nation News.