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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Москвы
04:49  17 ноября 2017 0

В Минспорта объяснили позицию России по требованиям WADA

Час с министром в Общественной палате РФ. Москва, колобков павел
По словам Павла Колобкова, решение об участии в Олимпиаде принимает не WADA, а МОКФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Министерства спорта России Павел Колобков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг очередного витка допингового скандала. По словам министра, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не повлияет на участие сборной России в Олимпийских играх 2018 года.

«Сегодняшнее решение WADA никак не скажется на участии или неучастии сборной России на Олимпиаде, — рассказал министр в интервью RT. — Это решение находится в компетенции Международного олимпийского комитета (МОК)».

По словам Павла Колобкова, российская сторона признала важность доклада Макларена, и уже дала свои разъяснения, с чем она согласна, а с чем — не сможет согласиться ни при каких условиях. Допинг-пробы РУСАДА, которые WADA требует представить, опечатаны СКР и могут быть выданы только по решению суда. Это означает, что ни РУСАДА, ни Минспорта РФ не смогут выполнить данное требование.

В WADA отказались восстанавливать полномочия РУСАДА

Между тем, отказ WADA восстанавливать статус РУСАДА может повлиять не только на участие России в Олимпийских играх в Пхёнчхане, но и на подготовку к чемпионату мира по футболу. Поскольку РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория не смогут осуществлять работу по сбору и анализу допинг-проб футболистов, то главным вопросом подготовки к ЧМ-2018 станет то, где и как будет проводиться сбор и анализ, пишут «Известия».

Как заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, сложившаяся ситуация — парадоксальная, так как в Российском антидопинговом агентстве сделали все для того, чтобы вернуть права, поставленные под сомнение WADA, передает Nation News.

Евгений Александров
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