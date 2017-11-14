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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
23:39  14 ноября 2017 0

Захарова ответила на заявление о том, что Россия угрожает мировому порядку

Медиа-форум
Мария Захарова раскритиковала британского премьера за высказывание о РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание британского премьера Терезы Мэй, которая ранее заявила, что РФ угрожает мировому порядку.

«Набор тезисов не нов, но главное, что их объединяет, — безответственный и безосновательный характер выдвинутых в отношении России обвинений. Идея защиты глобального порядка особо цинично звучит из уст главы именно британского кабинета», — приводит RT слова Захаровой, которая также напомнила о действиях Британии в Ираке и Ливии, которые привели к жертвам и страданиям миллионов людей.

При этом, по словам представителя российского МИД, Лондон демонстрирует непонимание происходящих в мире процессов и сути международно-правового порядка, основанного на Уставе ООН, который Великобритания берётся защищать.

«Британское общество переживает сейчас не лучшие времена в связи с процессом выхода страны из Европейского Союза и внутренним расколом. Вполне понятно, что для отвлечения общественного внимания нужен внешний враг, коим выбрана Россия», — подчеркнула Захарова.

Ранее, напомним, Тереза Мэй раскритиковала Россию, заявив, что действия Москвы угрожают мировому порядку. Кроме того, по ее мнению, Кремль осуществлял «вмешательство» в выборы других странах и причастен к хакерским атакам на ведомства Дании и Германии.

Сергей Демин
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