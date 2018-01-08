В 2018 году правительство дополнительно «выдаст» россиянам триллион

В наступившем году десятки миллионов россиян ждут неожиданные доходы за счет казны. Через повышение потребительского спроса правительство намерено стимулировать экономическую активность. Пенсионеры, бюджетники, молодые малоимущие семьи, госслужащие и наемные работники с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) в той или иной форме получат минимум 757 млрд рублей дополнительно. В целом же расходы могут перевалить и за триллион.
Максимум достанется пенсионерам: расходы ПФР составят 7,15 трлн рублей, увеличившись на 279 млрд. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд рублей и составят 981 миллиард. В рамках майских указов президента, как уже сообщало «URA.RU», зарплаты бюджетников с января будут проиндексированы. Также под конец 2017 года Владимир Путин подписал указ о повышении минимальной зарплаты до прожиточного минимума трудоспособного населения. К этому добавился «демографический» пакет президентских инициатив: выплаты на первого и второго ребенка, продление программы материнского капитала до конца 2021 года и расширение возможностей его использования, а также программа льготной ипотеки.
Впрочем, предупреждают эксперты, несмотря на внушительные общие цифры, многие допдоходы будут исчисляться лишь сотнями рублей. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет на 300 рублей.
«Россиянам надоела привычная с 2014 года модель поведения, под девизом: „Экономим на всем“. Многим хочется вернуться к „нормальной жизни“», — цитирует «Газета.ру» главу Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяну Малееву. За счет этого начала набирать обороты розничная торговля, причем ради покупок все больше россиян берет микрокредиты.