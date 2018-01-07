Названы банки, которые займутся «ипотекой для бедных» за 500 млрд рублей

21:38 07 января 2018 7

Программу для семей запустят в ближайшие месяцы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Названы российские банки, которые будут обслуживать программу по ипотечным ставкам на 6% для семей с детьми, рожденными в 2018 году. Этим займутся кредитные организации, за которыми стоит государство или Центральный банк, сообщил в разговоре с «URA.RU» экономист Никита Кричевский.

По его мнению, в первую очередь речь идет о ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке и Газпромбанке. «Банки будут счастливы, ведь им компенсируют ставку. Министр финансов Антон Силуанов предварительно озвучил, что на эти цели из президентского правительственного резервного фонда будет взято 500 миллиардов рублей», — отметил Кричевский.

Он подчеркнул, что если в списке правительства окажется много коммерческих банков, то можно ожидать разгула мошеннических схем. «Кредит можно выдать по незаконным основаниям. Можно справку подделать, на откаты договориться, договориться со своим застройщиком, чтобы только у него брать жилье», — пояснил экономист. По его мнению, семей, которые реально воспользуются данной программой, будет много, но критической массой это для государства не станет, так как «помимо права надо еще иметь заработную плату и родить ребенка в 2018 году».

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что программа может быть запущена в течение одного-двух месяцев. Также он уверен, что банки будут выстраиваться в очередь, чтобы получить право ее обслуживать.

Программа о снижении ипотечных ставок до 6% для семей, в которых в 2018 году появится второй и последующие дети, будет запущена в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ранее «URA.RU» сообщало, что этой льготой, по предварительным данным, смогут воспользоваться порядка 620 тысяч российских семей.