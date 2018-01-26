00:32 26 января 2018 0

Исполнитель роли Д’Артаньяна Михаил Боярский сейчас находится в списках тех, кто угрожает нацбезопасности Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

За показ советских художественных фильмов «Чародеи» и «Три мушкетера» украинский телеканал «Интер» ожидают внеплановые проверки. Такое решение вынес Национальный совет по вопросам радио- и телевещания Украины.

Как передает Life, актеры, снимавшиеся в старых советских фильмах, такие как Валентин Гафт, Олег Табаков, Михаил Боярский и другие — фигурируют в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Отметим, фильм «Д’Артаньян и три мушкетёра» был снят режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем по заказу Госкомитета по телевидению и радиовещанию СССР в 1978 году на Одесской киностудии.

Напомним, участие в российских и советских картинах актеров и музыкантов, попавших в «черные списки» на Украине, становятся причиной для запрета на демонстрацию картин. Как ранее писало «URA.RU» именно это стало причиной запрета на показ в стране одного из самых скандальных фильмов 2017 года — «Матильды» Алексея Учителя.