02:01 18 января 2018 0

Наталье Поклонской так и не удалось сделать то, что удалось Госкино Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальная историческая драма «Матильда», снятая режиссером Алексеем Учителем, не будет показываться на Украине. Правда, причиной столь жесткой меры стала не оценка исторических событий, а «черный список», в котором оказался один из участников картины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, реакцию Госкино Украины вызвало участие в картине некого музыканта, который находится в списках персон нон-грата. Фамилия деятеля культуры, из-за кого украинцы не смогут посмотреть самый скандальный российский фильм 2017 года не раскрывается.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат „Матильды“ по формальным критериям, — сообщил телеканалу 1+1 член экспертного совета Госкино Украины Дмитрий Капранов. — Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из черного списка — это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой».

Отметим, фильм «Матильда», вышедший в российский кинопрокат в октябре 2017 года, рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В России сюжет картины был воспринят неоднозначно: часть зрителей возмутилась толкованием событий конца XIX века и посчитала, что картину необходимо запретить к показу. Как писало «URA.RU» одним из самых ярых противников демонстрации фильма стала депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.