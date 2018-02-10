Лавров рассказал, какую роль играет Россия в мировой политике

07:24 10 февраля 2018 0

Глава МИД поздравил коллег с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД РФ поздравил коллег с днем дипломатического работника. В своем выступлении он подчеркнул роль, которую Россия играет в мировой политике.

«Подавляющее большинство государств мира рассматривают Россию в качестве естественного гаранта глобальной стабильности, защитницы ключевых принципов межгосударственного общения», — цитирует Сергея Лаврова телеканал RT.

Первоочередной задачей для мирового сообщества министр в своей речи обозначил борьбу с терроризмом. Политик подчеркнул, что в разное время многие российские дипломаты внесли ощутимый вклад в развитие внешних связей страны.