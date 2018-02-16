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17 февраля 2018
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:22  16 февраля 2018 0

Детектив рассказал, как служба безопасности Дерипаски «помогла» Насте Рыбке

Вашукевич фотографировалась на телефон на яхте ДерипаскиФото: Настя Рыбка, Instagram

Частный детектив Эрнест Асланян проанализировал ситуацию с пребыванием модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Выяснилось, что блогер, в Сети прослывшая как девушка-эскортница, смогла запечатлеть роскошный отдых с предпринимателем на телефон благодаря ошибке сотрудников охраны.

«При встречах влиятельных мужчин с незнакомыми девушками служба безопасности просит последних выключить свои телефоны и оставить их в ячейках на хранение. Они по-любому должны были быть на яхте Дерипаски», — цитируют эксперта «Дни.ру». Он добавил, что девушки, отдыхавшие с предпринимателями, — не проститутки. По словам Асланяна, они отдыхали компанией и совершенно случайно попали на яхту, даже не подозревая, кому она принадлежит.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич и секс-тренера Александра Кириллова (Алекс Лесли) за разглашение информации о его личной жизни. Рыбка и Лесли опубликовали фотографии и записи разговоров олигарха без его согласия.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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