22:22 16 февраля 2018 0

Вашукевич фотографировалась на телефон на яхте Дерипаски Фото: Настя Рыбка, Instagram

Частный детектив Эрнест Асланян проанализировал ситуацию с пребыванием модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) на яхте миллиардера Олега Дерипаски. Выяснилось, что блогер, в Сети прослывшая как девушка-эскортница, смогла запечатлеть роскошный отдых с предпринимателем на телефон благодаря ошибке сотрудников охраны.

«При встречах влиятельных мужчин с незнакомыми девушками служба безопасности просит последних выключить свои телефоны и оставить их в ячейках на хранение. Они по-любому должны были быть на яхте Дерипаски», — цитируют эксперта «Дни.ру». Он добавил, что девушки, отдыхавшие с предпринимателями, — не проститутки. По словам Асланяна, они отдыхали компанией и совершенно случайно попали на яхту, даже не подозревая, кому она принадлежит.

Ранее «URA.RU» сообщало, что бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич и секс-тренера Александра Кириллова (Алекс Лесли) за разглашение информации о его личной жизни. Рыбка и Лесли опубликовали фотографии и записи разговоров олигарха без его согласия.