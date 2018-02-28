Силовики назвали основную версию стрельбы в Казани

05:52 28 февраля 2018 1

При штурме подъезда «под горячую руку» омоновцев попал брат жены стрелка Фото: Life Shot

Главная причина случившейся в Казани вечером 27 февраля стрельбы — бытовой конфликт. Такую версию произошедшего озвучило министерство внутренних дел по Республике Татарстан. Обиженный на супругу дебошир пришел разбираться домой к ее брату.

«Мужчина 1981 года рождения повздорил с супругой, по заявлению которой подвергся административному аресту на десять суток за хулиганство, — приводит телеканал 360 сообщение МВД. — После отбытия наказания муж взял ружье и пришел разбираться со своими обидчиками — женой и ее братом, в квартире которого спряталась женщина. Дебошир принялся стрелять по входной двери». При этом, по информации республиканского СКР, в квартире находились четверо взрослых граждан и трое несовершеннолетних. Сам стрелок, после того как был блокирован полицией и Росгвардией, покончил с собой.

Как сообщает Nation News, сотрудник ОМОН Росгвардии, погибший при попытке задержать вооруженного дебошира, скончался в машине скорой помощи. Заряд дроби попал бойцу спецподразделения в шею, пробив артерию. У погибшего осталась жена и трое детей.

Напомним, в результате перестрелки погибли два человека — сотрудник ОМОН и сам стрелок. Еще двое — полицейский и случайный прохожий — получили ранения. По факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям «убийство» и «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».