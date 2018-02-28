В Казани пьяный мужчина открыл огонь по прохожим и полицейским, есть убитые и раненые

01:11 28 февраля 2018 4

Дебошир пришел выяснять отношения с экс-супругой, прихватив с собой ружье Фото: скриншот видео

Вечером во вторник, 27 февраля, в результате стрельбы на улице Авангардной в Казани пострадали несколько человек, в том числе — сотрудники полиции. По неподтвержденной пока информации, погиб сотрудник ОМОН Росгвардии, ранены участковый уполномоченный и местный житель.

Как сообщают телеграм-каналы, огонь открыл пьяный местный житель, которого отказалась пускать в дом бывшая жена. Стрелок — 34-летний местный житель Александр Петров зачем-то приехал к ней, прихватив с собой помповое ружье «Иж». После того, как женщина отказалась открывать дверь, мужчина начал беспорядочную стрельбу.

По данным Mash, первым на вызов прибыл участковый, однако Петров ранил его в ногу. На место происшествия был направлен ОМОН. Когда бойцы спецподразделения подошли к стрелку вплотную, тот начал стрелять в упор. В результате один из омоновцев погиб на месте.

Было принято решение открыть огонь на поражение, в ходе перестрелки Петров был ликвидирован.