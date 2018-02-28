02:44 28 февраля 2018 0

На место спецоперации были стянуты силы полиции и Росгвардии Фото: Mash, ВКонтакте

По уточненным данным, в ходе операции на улице Авангардной в Казани, Александр Петров был задержан. Убитым оказался его предполагаемый сообщник, его личность сейчас выясняется.

«В ходе перестрелки убит предполагаемый подельник, в результате спецоперации задержан предполагаемый преступник», — цитирует РТ заявление представителей СКР. Уголовное дело возбуждено по статьям «убийство двух и более лиц» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Напомним, вечером во вторник, 27 февраля, 34-летний местный житель, находящийся в нетрезвом состоянии, вооружившись помповым ружьем, пришел к своей бывшей жене. После того, как женщина не впустила его домой, он начал стрелять по двери, а затем и по прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. В результате ранения получили участковый уполномоченный и боец ОМОН Росгвардии — он позже скончался в больнице. Ранее источники сообщали о ликвидации стрелка, однако оказалось, что тот был не один.

Между тем, как сообщают телеграм-каналы, Александр Петров регулярно получал административные взыскания по одной и той же статье КоАП 20.20 (распитие спиртных напитков в общественных местах). За дебоширом числятся десятки не оплаченных штрафов и кредитов, в 2017 году он был лишен права управления транспортом. Как у него могло оказаться оружие, будут выяснять следователи.

Отметим, что информация о задержании преступника крайне противоречива: источники сообщают о ликвидации Петрова и об ошибочном задержании Александра Афанасьева, который является братом жены стрелка.