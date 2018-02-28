Российским военным запретили носить одежду с иностранными надписями

06:48 28 февраля 2018 3

Правила поведения «на службе и в быту» утвердил лично Валерий Герасимов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство обороны подготовило и разослало по военным округам кодекс поведения для офицеров и генералов Российской армии. В соответствии с документом, военнослужащим нельзя будет использовать в разговорной речи жаргон и мат, а сотовые телефоны прямо именуются идеальными приборами для шпионажа.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Минобороны РФ, документ, описывающий практически все стороны жизнедеятельности, был разработан в конце прошлого года и утвержден лично начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Несмотря на то, что кодекс имеет рекомендательный характер, его соблюдение или несоблюдение будет учитываться при аттестации.

Среди положений, описанных в кодексе поведения, говорится, в частности, не только о культуре речи, но и о дресс-коде, даже если одежда не является форменным обмундированием. Это связано с тем, что «офицер всегда должен выглядеть как руководитель». Поэтому предписывается тщательно следить за прической, как у себя, так и у подчиненных, и одеждой. О моде военнослужащим лучше забыть, так как «неуместны куртки и майки с надписями на иностранном языке и флагами других государств». В рабочих кабинетах на виду должны находиться портреты президента России и министра обороны, чайные и кофейные сервизы рекомендуется спрятать.

Кроме того, офицеры должны следить за использованием современных технологичных устройств. Так, под запрет попадает использование любых личных технологичных устройств для работы: речь идет о мобильных телефонах (запрещены рабочие переговоры по личным каналам) компьютеры и ноутбуки, жесткие диски и флэш-карты. Социальные сети и вовсе «должны стать табу для вас и ваших подчиненных».

Представители минобороны считают, что подобные запреты действуют во всех современных армиях. При этом указывается, что к составлению кодекса поведения привлекали ветеранов Вооруженных сил.

Как ранее сообщало «URA.RU», памятки и плакаты с рекомендациями отказаться от соцсетей поступили в войска еще в середине февраля. Кроме того, офицерам, допущенным к секретной информации, минобороны начало выдавать в пользование служебные сотовые телефоны, позволяющие вести переговоры по защищенным каналам связи.