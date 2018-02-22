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22 февраля 2018
21 февраля 2018
05:19  22 февраля 2018 0

Минобороны «вооружило» офицеров мобильниками за 115 тысяч рублей. ФОТО

Телефон имеет цветной дисплей и MP3-плеерФото: «Научно-технический центр «Атлас»

Минобороны России начало выдавать допущенным к секретным документам армейским командирам отечественные мобильные телефоны М-663С «Атлас» стоимостью 115 тысяч рублей. Гаджет способен через гражданские сотовые сети выходить на зашифрованные военные линии из любой точки мира.

Первая партия таких мобильников, как рассказали «Известиям» в военном ведомстве, была выдана офицерам ключевого командного звена в конце 2017 года. Годовой лимит на переговоры — 24 млн рублей, которые пропорционально распределены между абонентами в четырех военных округах. Защищенной связью военные будут пользоваться не только на постоянном месте службы, но и на учениях и в командировках. Организовать закрытый канал связи возможно даже будучи за границей.

Разработчиком телефона стал «Научно-технический центр «Атлас», использовав комплектующие только российского производства. Девайс выполнен в металлическом корпусе с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Что касается технических характеристик, мобильник оснащен цветным дисплеем и MP3-плеером, работает при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов, а также продолжает принимать звонки после 30-минутного погружения в воду на метровую глубину.

Устройство, как отмечает издание, работает на обычных сетях GSM с SIM-картами «Мегафона» — единственного оператора с лицензией НТЦ «Атлас» на шифрованную связь. в случае пропажи телефона владелец может дистанционно активировать соответствующий режим, после чего аппарат выполнит экстренное стирание ключей шифрования. Каждый экземпляр собирается вручную, на что уходит около четырех месяцев.

Сергей Демин
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