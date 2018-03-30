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30 марта 2018
29 марта 2018
04:57  30 марта 2018 0

Госдеп назвал последствия закрытия генконсульства в Петербурге

Хезер Науэрт напомнила, что генконсульство занималось в том числе выдачей виз гражданам РоссииФОТО: Flickr, U.S. Department of State
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Закрытие американского генконсульства в Санкт-Петербурге отразится прежде всего на самих россиянах, которым может понадобиться виза для поездок в Соединенные Штаты. Об этом на очередном брифинге заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

По словам Науэрт, американские посольства отдают приоритет в работе с решением вопросов граждан США. Визовые операции стоят на втором месте, поэтому закрытие представительства в Петербурге в первую очередь затронет интересы россиян, передает РИА «Новости» слова представителя Госдепа.

Напомним, власти России отозвали согласие на работу генконсульства США в Петербурге, а также объявили персонами нон-гранта двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге. Кроме них, покинуть пределы страны придется еще 58 сотрудникам посольства Соединенных Штатов в Москве.

Александр Черноскутов
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