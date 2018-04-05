Сорван запуск новой полосы в Шереметьево за 55 млрд рублей, которую строили к ЧМ-2018

11:16 05 апреля 2018 0

Планировалось, что к чемпионату в аэропорту будет готова третья взлетная полоса Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Третья взлетная полоса в аэропорту Шереметьево не будет достроена к грядущему чемпионату мира по футболу. На начало марта ее готовность оценивалась всего в 55%, говорится в докладе Росавиации.

Строительство новой полосы в Шереметьево началось в 2011 году, пишут «Ведомости». Планировалось, что она будет готова к 2017 году и будет функционировать к тому моменту, когда страна начнет принимать гостей на ЧМ-2018. При этом обходится взлетно-посадочная недешево — в 55,7 млрд рублей, а еще 8,4 млрд потребуется для выкупа земель у местных жителей под санитарно-защитную зону. Если сама полоса готова чуть больше чем наполовину, то готовность трех рулежных дорожек месяц назад составляла от 39 до 90%. Среди причин отставания от графика проблемы с переносом газопровода и нефтепродуктопровода, суды с жителями о выкупе земель и сложная структура местности.

Не успевают в срок завершить строительство новой полосы и в Домодедово, которую собирались ввести в строй еще в 2016 году. Она также входила в программу подготовки к чемпионату мира по футболу. Расходы на нее оценивают в 12,85 млрд рублей. Полоса готова на 80%, но у подрядчика нет средств для продолжения работы, так что достроят ее уже после мирового первенства.

Ранее в Шереметьево заявляли, что к ЧМ-2018 между терминалами аэропорта запустят поезда. Подземный переход соединил Северный и Южный терминальные комплексы, сообщала «Национальная служба новостей». Он позволит сократить время трансфера между ними в несколько раз.