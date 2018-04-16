Волочкова решила расстаться со своим любимым автомобилем. ФОТО

Российская балерина Анастасия Волочкова решила продать свой старый автомобиль российского производства, который, по ее словам, ей очень дорог. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Мои дорогие. Продаю любимую машину! Дорогую сердцу. Мои хорошие. Так жаль с ней расставаться. Классика», — написала артистка. Многие из пользователей высказались, что балерине не стоит продавать машину, так как она ей подходит по стилю: «Она вам идёт жалко продавать это ваш стиль», «Не продавайте, вы друг другу подходите», «Именно её стиль, напрасно продаёт». Другие сразу же стали интересоваться стоимостью автомобиля, а также предлагать свою цену: «Почем?», «Какая цена?», «1 рубль и два ведра картошки! Соглашаетесь пока не передумал».
Видимо поняв, что подписчики настроены как минимум саркастично, звезда скрыла все комментарии, однако сами фотографии сохранила.
Напомним, ранее Волочкова вновь показал своим фанатам, как надо правильно расслабляться. На этот раз она опубликовала два видеоролика из московского караоке-бара, где продемонстрировала, как она поет и танцует.