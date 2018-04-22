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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:18  22 апреля 2018 0

Автобус с 38 паломниками разбился по пути из монастыря. Есть погибшие и раненые. ФОТО

Других транспортных средств в момент ДТП на трассе не былоФото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственный комитет начал проверку ДТП в Тверской области, где перевернулся автобус с 38-ю пассажирами. ЧП произошло 22 апреля на Калининском шоссе в городе Торжок, сообщили «URA.RU» в СУ СКР по региону.

По информации ТАСС, принадлежащий ООО «РусТурСервис» экскурсионный автобуса «Mercedes» перевозил группу паломников. Первоначально сообщалось о погибшей 65-летней женщине, но к настоящему моменту умер еще один пассажир. Травмы получили 12 человек, шестерых пришлось госпитализировать. Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственная группа в составе сотрудников отдела криминалистики регионального управления СК и прокуратуры.

«Там за разворотным кольцом автобусов сужение дороги и перепад между асфальтом и обочиной 8-10 см. Месяца не проходит, чтобы там аварии не случилось, — пишут в соцсетях местные жители. — Столько лет не могут исправить резкое сужение дороги. Кто не знает этого коварного места плюс скорость — вот и улетают в кювет. Теперь-то уж точно изъян исправят. У нас ведь, пока трупов нет, ничего не делают вовремя».

По предварительной информации, паломники из подмосковных Мытищ возвращались домой из монастыря Нило-Столобенская пустынь. Выезжая на федеральную трассу, водитель не справился с управлением, автобус зацепил правую обочину и опрокинулся в кювет. Других транспортных средств на момент ДТП на дороге не было.

На месте происшествия
Фото: СУ СК РФ по Тверской области, место происшествия
Фото: группа «Подслушано в Торжке», «ВК»
Фото: группа «Подслушано в Торжке», «ВК»

Владимир Васин
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