05:58 23 апреля 2018 0

Журналисты решили узнать правду о загадочном отравлении в Солсбери ФОТО: Pixabay, imordaf

Отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии связали с химической атакой в Сирии. Мотивы были у американских и британских спецслужб, которые хотели продолжить политическую войну с Россией.

Как выяснили журналисты РЕН-ТВ, мотив убийства Скрипалей мог быть у очень многих — начиная от украинских торговцев оружием, заканчивая ворами в законе, которые в 90-е годы скупали недвижимость в Испании [где в то время работал Сергей Скрипаль]. Помимо них, мотив был у спецслужб США и Британии, которые могли вынашивать план по возложению на Москву вины за применение химического оружия в Сирии.

Вашингтон и Лондон каждый раз использовали резонансные убийства в своих целях, чтобы расширить свое влияние в разных точках мира, подчеркнули журналисты. На этот раз после покушения на Скрипалей последовали обвинения в химатаке в Думе, а затем — удар по Дамаску.

Напомним, 4 марта Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в Солсбери. Власти Великобритании обвинили российскую сторону в причастности к произошедшему. Москва полностью отрицала все обвинения. Чуть позже, Юлия Скрипаль вышла из комы, однако, заявила, что не хочет контактировать с российскими властями, журналистами и родственниками. В свою очередь, посольство РФ усомнилось в подлинности заявления девушки. Через некоторое время западные власти возложили ответственность на Россию, Иран и силы президента Сирии Башара Асада за предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума. А несколько позже — нанесли по арабской республике ракетный удар.