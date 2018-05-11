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11 мая 2018
08:35  11 мая 2018 0

Экс-жена Джонни Деппа расстроила поклонников отсутствием груди. «Куда пропало?» ФОТО, ВИДЕО

Внешность блондинки пришлась по душе не всемФото: Эмбер Херд, Instagram

Бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа, открытая бисексуалка Эмбер Херд удивила подписчиков в Instagram и Twitter маленьким размером груди. На красной дорожке Каннского фестиваля актриса появилась в платье с очень откровенным декольте почти до пупка.

Топ у наряда прикрывал только самое сокровенное, обнажив напоказ большую часть тела. В соцсети пользователи обратили внимание на маленькую грудь Херд и не преминули прокомментировать это. «Какой размер груди?», «Ты выглядишь, ну… грубее, чем обычно», «Больше груди, пожалуйста», «В ней есть что-то, что сильно меня раздражает», «Что с ней не так?», «Печаль и боль, когда сисек ноль», «А где грудь?», «Куда пропало то, что она показывала до этого?», «Платье только подчеркнуло все недостатки», — высказались критики.

Однако среди подписчиков нашлись и поклонники натуральной красоты и худой фигуры с «мальчишеской» грудью. «Ты светишься 24\7», «Ты сводишь меня с ума», «У вас ангельская красота», «Горячая», «Я всегда восхищался вами», — прокомментировали фанаты.

В прошлом году «URA.RU» писало о том, что Эмбер Херд и владелец компании SpaceX Илон Маск крутят роман. Однако после нескольких расставаний и воссоединений пара окончательно разошлась. Как сообщало «Федеральное агентство новостей», инициатором расставания был миллиардер.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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