Евгений Ройзман отреагировал на скандальные высказывания в адрес людей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предостерег чиновников от оскорбительных высказываний в адрес россиян, подчеркнув, что в любой момент они сами могут оказаться в непростой жизненной ситуации. Так экс-градоначальник прокомментировал скандалы вокруг высказываний экс-сотрудника головного финансового института Роскосмоса Станислава Жаркова и волгоградского депутата Гасана Набиева.

Своим мнение на эту тему Ройзман поделился в эфире радио «Эхо Москвы». Комментируя слова Жаркова, он сказал, что бывший сотрудник Роскосмоса, назвав жителей хрущевок «скотобазой», в первую очередь, оскорбил ровесников родителей людей среднего возраста. В ответ на слова Набиева, заявившего, что минимальную пенсию в 8000 рублей получают «тунеядцы и алкаши», бывший мэр подчеркнул: минимальную пенсию получают медвестры, санитарки, нянечки, повара и многие многие другие, которые отработали всю жизнь.

«В любой момент ситуация может поменяться так, что ты можешь оказаться на месте тех, над кем смеялся. Этого нельзя делать», — подытожил Ройзман.

Станислав Жарков после своих слов о том, что жители хрущевок являются скотобазой, которая «бухает, колется и орет по ночам», был уволен из Роскосмоса. Скандал вокруг Набиева пока находится в разгаре. На его слова уже отреагировали сами пенсионеры, проработавшие всю жизнь, но при этом получающие ту самую минимальную пенсию.