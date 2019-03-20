В России примут на вооружение ракету, восхитившую Запад

Новейшая российская сверхточная ракета «Циркон», которую ранее в США назвали «супероружием», поступит на вооружение Военно-морского флота РФ в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Государственные испытания „Циркона“ со штатных морских носителей планируется завершить в 2022 году. С 2023 года ракета будет принята на вооружение», — рассказал спикер. По его словам, ракеты появятся на всех новых российских надводных суднах и атомных субмаринах, в частности на эсминцах «Лидер» и крейсерах «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий».
Российская сверхточная гиперзвуковая ракета «Циркон» способна нести боезаряд весом до 250 килограммов и уничтожать как наземные, так и морские цели. Военные эксперты США высоко оценили ракету, назвав ее «супероружием» и «неудержимой угрозой» для кораблей, напоминает «Утро.ру». Ранее немецкие журналисты заявили, что «Циркону» достаточно пяти минут, чтобы уничтожить здание Пентагона.