В России примут на вооружение ракету, восхитившую Запад

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 марта 2019 в 17:12
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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, вооружение, снаряд, ракета, ракетный комплекс, зрк, флаг россии
Испытания «Циркона» завершатся в 2022 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Новейшая российская сверхточная ракета «Циркон», которую ранее в США назвали «супероружием», поступит на вооружение Военно-морского флота РФ в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Государственные испытания „Циркона“ со штатных морских носителей планируется завершить в 2022 году. С 2023 года ракета будет принята на вооружение», — рассказал спикер. По его словам, ракеты появятся на всех новых российских надводных суднах и атомных субмаринах, в частности на эсминцах «Лидер» и крейсерах «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий».

Российская сверхточная гиперзвуковая ракета «Циркон» способна нести боезаряд весом до 250 килограммов и уничтожать как наземные, так и морские цели. Военные эксперты США высоко оценили ракету, назвав ее «супероружием» и «неудержимой угрозой» для кораблей, напоминает «Утро.ру». Ранее немецкие журналисты заявили, что «Циркону» достаточно пяти минут, чтобы уничтожить здание Пентагона.

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