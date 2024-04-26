Премьер-министр Шмыгаль: Украина не может восстановить энергообъекты в стране

Украина не может оперативно восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры Украины, на это уйдут месяцы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Масштабные повреждения, <…> невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев», — написал Шмыгаль в Telegram.
Сейчас в городах пытаются установить мини-ТЭЦ. Шмыгаль призвал украинцев экономить электричество.
ВКС России наносят высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Например, в конце марта войска ударила по объектам в Харьковской области высокоточным оружием и беспилотниками. Это подтвердили в Минобороны РФ.
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