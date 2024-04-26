Премьер-министр Шмыгаль: Украина не может восстановить энергообъекты в стране

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Город. Курган, энергетики, лэп, электричество, элекричество
Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электричество Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не может оперативно восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры Украины, на это уйдут месяцы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Масштабные повреждения, <…> невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев», — написал Шмыгаль в Telegram.

Сейчас в городах пытаются установить мини-ТЭЦ. Шмыгаль призвал украинцев экономить электричество.

ВКС России наносят высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Например, в конце марта войска ударила по объектам в Харьковской области высокоточным оружием и беспилотниками. Это подтвердили в Минобороны РФ.

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Украина не может оперативно восстановить поврежденные объекты энергетической инфраструктуры Украины, на это уйдут месяцы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. «Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит. Масштабные повреждения, <…> невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев», — написал Шмыгаль в Telegram. Сейчас в городах пытаются установить мини-ТЭЦ. Шмыгаль призвал украинцев экономить электричество. ВКС России наносят высокоточные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Например, в конце марта войска ударила по объектам в Харьковской области высокоточным оружием и беспилотниками. Это подтвердили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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