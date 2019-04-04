Росстат выяснил, какой продукт в марте подорожал сильнее всего

Эксперты Росстата выяснили, какой продукт в марте подорожал сильнее всего. В ведомстве также подсчитали, как продукты выросли в цене с начала 2019 года.
«В марте белокочанная свежая капуста подорожала на 12%», — следует из данных Росстата, опубликованных на официальном сайте ведомства. Капуста стала товаром, который подорожал в марте больше других. «Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%», — говорится в материалах исследования.
Однако, если сравнить мартовские цены со стоимостью товаров в начале 2019 года, то станет ясно, что овощи подорожали заметно. Так, капуста прибавила к цене 68%. В цене также взлетели репчатый лук и помидоры — на 33%, а огурцы и морковь подорожали на 20%.
Из круп сильнее всего подорожало пшено: с начала года цены на эту культуру выросли на 19%. Гречка прибавила к цене 5%. Цены на мясо, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия почти не изменились и в среднем выросли на 2%. Заметно, на 11%, подорожала только баранина.
Цены на бензин, по данным Росстата, не изменились. Что касается дизельного топлива, то оно подешевело, хоть и всего на 0,3%.