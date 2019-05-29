Росстат рассказал, каких работников не хватает в стране

Медицина и образование оказались лидерами в списке сфер деятельности, где больше всего не хватает работников. Об этом говорится в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Наибольший дефицит ощущается в сфере здравоохранения, где на конец 2018 года не хватало почти 60 тысяч человек специалистов высшей квалификации (врачей). На втором месте списка оказалась сфера образования, где в конце 2018 года вакантных мест оставалось более 32 тысяч. Особый дефицит работников также ощущается среди среднего медицинского персонала (медицинских сестер) — 56 тысяч человек, передает RT.
Наибольшее количество открытых вакансий среди неквалифицированных работников оказалось в сфере приготовлении пищи — около 17 тысяч. Всего на конец 2018 года российским организациям не хватало 723 тысячи человек. Этот показатель на 100 тысяч человек больше, чем в 2016 году.
Ранее опрос ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты показал, что наиболее востребованными профессиями в России оказались продавец-кассир и повар. Также особый спрос существует на педагогов профессионального и дополнительного образования, напоминает «