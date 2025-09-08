В посольстве Израиля ответили, пострадали ли россияне в теракте

Россиян нет среди пострадавших в результате теракта, произошедшего в пассажирском автобусе в Иерусалиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе посольства России в Израиле. В дипмиссии уточнили, что на текущий момент не поступало сведений от израильских компетентных органов или обращений от пострадавших гражданах РФ.
«По состоянию на 13.00 8 сентября отсутствует информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате террористического нападения на пассажирский автобус», — рассказали URA.RU представители посольства. В дипмиссии пояснили, что продолжают отслеживать ситуацию и поддерживать постоянный контакт с местными властями.
Ранее в Иерусалиме произошел масштабный теракт. По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате стрельбы в пассажирском автобусе. На месте происшествия скончались четыре человека, пятеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. В число погибших входят мирные граждане, а также оба нападавших, которые были нейтрализованы сотрудниками служб безопасности.
