Глава МЭР Орешкин нашел причину замедления роста экономики России за рубежом

На замедление экономического роста страны повлияли международные торговые войны. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«Один из факторов замедления экономики в первом полугодии — это слабость мирового экономического роста. Не главный, но один из тех, что повлиял на экономическую динамику», — приводит слова министра «Газета.Ru».
Кроме того, Орешкин замедление роста Валового внутреннего продукта (ВВП — показатель, характеризующий итоговую стоимость всех оказанных услуг и произведенной продукции в стране — прим.ред.) связывает с замедлением потребительского спроса. «Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале сократились на 0,2% г/г (-2,5% г/г кварталом ранее) на фоне опережающего роста процентных платежей по кредитам», — отмечается в докладе министерства опубликованном на официальном сайте.
Ранее Орешкин выступил с прогнозом, что проблема закредитованности российского населения может привести ко «взрыву» в экономике через три года. По его мнению, это выльется в техническую рецессию, а также приведет к резкому спаду малого и среднего бизнеса.
Экономист Антон Шабанов рассказал «URA.RU», что торговая война между США и Китаем, которая сейчас вновь входит в острую фазу, может обрушить цены на нефть. «Российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта энергоресурсов», — отметил эксперт.