07 августа 2019

Глава МЭР Орешкин нашел причину замедления роста экономики России за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Орешкин связал замедление роста ВВП с торговыми войнамиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис в России

На замедление экономического роста страны повлияли международные торговые войны. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Один из факторов замедления экономики в первом полугодии — это слабость мирового экономического роста. Не главный, но один из тех, что повлиял на экономическую динамику», — приводит слова министра «Газета.Ru».

Кроме того, Орешкин замедление роста Валового внутреннего продукта (ВВП — показатель, характеризующий итоговую стоимость всех оказанных услуг и произведенной продукции в стране — прим.ред.) связывает с замедлением потребительского спроса. «Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале сократились на 0,2% г/г (-2,5% г/г кварталом ранее) на фоне опережающего роста процентных платежей по кредитам», — отмечается в докладе министерства опубликованном на официальном сайте.

Ранее Орешкин выступил с прогнозом, что проблема закредитованности российского населения может привести ко «взрыву» в экономике через три года. По его мнению, это выльется в техническую рецессию, а также приведет к резкому спаду малого и среднего бизнеса.

Экономист Антон Шабанов рассказал «URA.RU», что торговая война между США и Китаем, которая сейчас вновь входит в острую фазу, может обрушить цены на нефть. «Российская экономика по-прежнему сильно зависит от экспорта энергоресурсов», — отметил эксперт.

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