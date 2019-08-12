Минобороны заплатит аспиранту 188 тысяч рублей за время его службы в армии

Молодой человек сумел доказать, что его призвали незаконно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Камчатки, призванный на военную службу, несмотря на законную отсрочку, выиграл в суде иск к российскому Минобороны. На основании решения суда военные должны выплатить аспиранту 188 тысяч рублей упущенной выгоды.

Молодой человек работал в «Камчатском авиапредприятии» и учился в аспирантуре на дневном отделении, что давало ему право на отсрочку от призыва, сообщает ИА «Кам24». Несмотря на это аспиранта забрали в армию, но он сумел доказать незаконность действий военных, демобилизовался и потребовал возместить ему деньги, которые он мог бы заработать, если бы оставался «на гражданке».

«Он посчитал, что за это время мог бы в виде зарплаты заработать 291 758 рублей и подал иск к Минобороны о взыскании упущенной выгоды на эту сумму», — сообщается в публикации. Представители Минобороны требования попытались оспорить: за 133 дня службы в армии молодой человек был обеспечен денежным довольствием на 10 тысяч рублей, вещевым имуществом на 14,4 тысячи рублей и продовольственным обеспечением на сумму 77,8 тысячи рублей.

Суд решил, что ведомство обязано было содержать солдата, однако снизило истцу требуемую сумму. На основании данных о зарплате в «Камчатском авиапредприятии» упущенная выгода за 133 дня составила 188 457 рублей — из выплатит ответчик.

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