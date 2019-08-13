Яхты уральских миллиардеров заметили в Каннах с судами Абрамовича, Усманова и Потанина

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Клипарт. pixabay.com, яхта
Суда уральских бизнесменов не выходили за пределы Средиземного моряФото: pixabay/Pixabay License

Издание Forbes опубликовало маршруты передвижения яхт российских миллиардеров. Так, во время Каннского фестиваля яхты бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, а также Владимира Потанина швартовались вместе с судами уральских промышленников.

Журналисты основывались на информации с сайтов Vesselfinder.com и Marinetraffic.com. Яхта председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова Ocean Victory (с оценочной стоимостью 310  млн долларов) с мая отметилась в итальянском порту Триест и дважды в черногорском городе Бар. Судно Pacific (130 млн долларов) председателя правления «НОВАТЭКа» Леонида Михельсона за три месяца бросала якорь на Сицилии, в порту итальянского города Реджо-Калабрия, во французском Ла Сьота, а также в Барселоне.

Судно Axioma (65  млн долларов) владельца группы «Синара» Дмитрия Пумпянского в июле заходило в три порта: Сиракузы, Неаполь и королевство Монако. Яхта Tango (110  млн долларов) главы группы «Ренова» Виктора Вексельберга отметилась в итальянском городе Чивитавеккья, в черногорском Баре, в хорватских Дубровниках, а затем вернулась в черногорский Тиват.

Anna I (60  млн долларов) экс-владелеца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева бросала якорь в хорватских Шибенике и Пуле, в Венеции, а позже пришвартовалась в албанской Саранде. Яхта Predator (85 млн долларов) президента УГМК Искандера Махмудова дважды отметилась в Ницце, а также в итальянском порту Империя. Flying Fox (300 млн евро) уроженца Урала — 50-летнего владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика — побывала в трех турецких портах — Фетхие, Датча, Бодрум, а до этого заходила в Ла Сьоте и сардинский порт Ольбию.

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