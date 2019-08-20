ФАН проведет онлайн-конференцию и расскажет о «Классификаторе СМИ»

Федеральное агентство новостей (ФАН) объяснит методологию своего проекта «Классификатор СМИ», который вызвал широкое обсуждение в медиа. Агентство пояснит, по каким принципам разделило коллег на пять категорий и почему это важно для россиян. В анонсе указано, что презентация пройдет в прямом эфире.
Онлайн-конференцию, посвященную «Классификатору СМИ», ФАН проведет 21 августа на своем официальном youtube-канале. Ведущим прямого эфира станет главный редактор агентства Евгений Зубарев. «Мы готовы публично разъяснить свою позицию и ответить на главный вопрос: почему в условиях информационной войны россияне должны иметь право и возможность оценивать объективность средств массовой информации, из которых они эту информацию черпают», — говорится в анонсе ФАН.
В агентстве подчеркнули, что «на Западе даже не оспаривают факт информационной войны» против России. «Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду», — пояснил Зубарев.