Премьер Италии, который работал над снятием санкций с России, подал в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку. В марте на внешнеполитической конференции в городе Генуя он заявлял, что антироссийские санкции наносят вред экономике Италии, и говорил, что его команда работает над снятием ограничений.
«Дорогие друзья из «Движения «5 звезд» (одна из двух правящих партий — прим. ред.) на этом заканчивается работа нашего правительства. По завершении заседания я передам официальное прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы», — передает ТАСС слова Конте.
Правительственный кризис в Италии начался в начале августа. Тогда глава МВД Маттео Сальвини, который руководит второй правящей партией «Лига», заявил, что в парламенте больше не существует большинства, которое сформировалось по итогам выборов 2018 года, напоминает телеканал 360. Политик призвал к проведению досрочных выборов, однако тогда обсуждение ситуации отложили.
В марте Конте говорил, что санкции против РФ не получится снять «завтра утром», и отмечал, что власти страны целенаправленно работают над этим вопросом. В июле в Италию с визитом приезжал глава РФ Владимир Путин. На совместной пресс-конференции Конте выражал соболезнования в связи с гибелью российских моряков на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик».