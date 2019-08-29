Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации России

Игорь Артемьев сказал, что знает, как развить конкуренцию в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Госкорпорации нужно уничтожить, чтобы развить конкуренцию в России, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, например, в акционерные общества», — сказал Артемьев, отвечая на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021—2024 годы, передает РИА «Новости». По мнению Артемьева, если госкорпорации лишатся привилегий, то в стране разовьется конкурентная среда.

Госкорпорация — особая правовая форма некоммерческих организаций. Главной целью таких обществ является не получение прибыли, а достижение социальных, благотворительных, научных и других целей. Сейчас в РФ действует семь госкорпораций: Ростех, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Росатом, Внешэкономбанк, Олимпстрой, Роснано и Агентство по страхованию вкладов.