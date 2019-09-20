Девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

В детском саду считают, что ребенок с деформированным черепом и сросшимися пальцами испугает сверстников Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация детского сада в башкирском селе Алатаны отказалась принимать в учреждение девочку с деформацией костей черепа. Матери также отказывают в оформлении инвалидности на девочку, а в местной школе заявляют, что не готовы принять ребенка.

По словам Светланы Захаровой, в детском саду сказали ей, что примут ее ребенка только после того, как ему сделают операцию, чтобы не пугать других детей. «Для начала нужно операцию сделать, чтобы она играла, могла в садик ходить, как обычный ребенок», — передает слова Захаровой телеканал НТВ. По ее словам, в школе уже сказали ей, что в нынешнем состоянии ребенка не примут в первый класс.

Помимо деформации черепа, у ребенка сросшиеся пальцы на руках и ногах. Но врачи постоянно откладывают лечение, утверждает женщина. «У нас такие врачи. Обманывают, наверное. Говорили, будем операцию делать, и замолчали на счет этого», — рассказал дедушка девочки Сергей Михайлов. Кроме того, ребенку долгое время не могут оформить инвалидность. Поэтому и мать девочки не имеет никаких льгот, уточняет « Царьград ».

После того, как скандал в селе Алатана попал в СМИ, в ситуацию вмешались чиновники и глава республики Радий Хабиров. Он заявил, что права ребенка и его родителей были нарушены, и распорядился подобрать для семьи новое жилье вместо ветхого барака, сообщает портал ProUfu.ru.

Также в историю вмешались волонтеры, которые хотят показать ребенка специалистам из Москвы. Активисты уверяют, что сделать это нужно в кратчайшие сроки, так как потом делать операцию по разделению пальцев будет поздно, пишет «Ридус».