Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала о любимых прическах. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогоднее дефиле в рамках социального проекта
Юлия Михалкова любит и хвост, и распущенные волосыФото: Анна Майорова © URA.RU

Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что равнозначно любит как убранные в хвост, так и распущенные волосы. Об этом Михалкова написала у себя в Instagram.

Актриса заметила, что все женщины условно делятся на две группы: те, кто любит убирать волосы, и те, кто предпочитает их распускать. При этом прическа не зависит ни от возраста, ни от места проживания и рода деятельности. «Я и там, и тут, в двух мирах. Люблю распущенные волосы. Во-первых, зимой спину лучше греют (шутка). Во-вторых, нравится ощущение легкости, свободы, объема (не шутка). Для творчества и поэзии — это важно», — заявила Михалкова. Однако юмористка заключила, что иногда ей требуется хвост.

Ранее Михалкова заявляла, что модные тренды не являются показателем женственности, элегантности и стиля. Она уточнила, что женственность переживет любую моду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хвост или не хвост - вот, в чем вопрос? Всегда внимательно наблюдаю за людьми, ищу образы, характеры. И вот что заметила???? Оказывается, всех женщин можно условно разделить на две группы: те, кто любит забирать волосы в хвост, и кто предпочитает распущенные. ?????Интересно, что наличие или отсутствие хвоста не зависит от цвета волос, возраста, места проживания, рода деятельности. Поэтому для меня загадка, почему весь женский мир разделился именно так! Скажу про себя???????? Я и там, и тут, в двух мирах. Люблю распущенные волосы. Во-первых, зимой спину лучше греют (шутка). Во-вторых, нравится ощущение легкости, свободы, объема (не шутка). Для творчества и поэзии – это важно. Но проза жизни требует хвост! Он удобен и практичен, особенно в спорте, на деловых встречах, в перелётах. А вы что предпочитаете? Хвост или распущенные?

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Культура Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...