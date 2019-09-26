Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова призналась, что равнозначно любит как убранные в хвост, так и распущенные волосы. Об этом Михалкова написала у себя в Instagram.
Актриса заметила, что все женщины условно делятся на две группы: те, кто любит убирать волосы, и те, кто предпочитает их распускать. При этом прическа не зависит ни от возраста, ни от места проживания и рода деятельности. «Я и там, и тут, в двух мирах. Люблю распущенные волосы. Во-первых, зимой спину лучше греют (шутка). Во-вторых, нравится ощущение легкости, свободы, объема (не шутка). Для творчества и поэзии — это важно», — заявила Михалкова. Однако юмористка заключила, что иногда ей требуется хвост.
Ранее Михалкова заявляла, что модные тренды не являются показателем женственности, элегантности и стиля. Она уточнила, что женственность переживет любую моду.