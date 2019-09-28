Конфискованные сигареты правительство собирается сжигать

Минсельхоз выступил с инициативой уничтожать конфискованную табачную продукцию. Ведомство предлагает внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, объясняя это тем, что уничтожение нелегального табака позволит не только защитить рынок от подделки, но и не тратить деньги на хранение изъятого товара на складах.
Законопроект Минсельхоза опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, повышению ценовой доступности нелегальной табачной продукции, в первую очередь для несовершеннолетних, а также к резкому снижению уровня легальности табачного рынка РФ», — поясняют авторы законопроекта.
Производители нелегального табака во время проверок заявляют, что арендуют оборудование, а значит, изъять его по действующему законодательству невозможно, поясняет газета «Ведомости». После принятия поправок конфискованный табак и оборудование. на котором он был произведен, будут уничтожать по аналогии с конфискованными игровыми автоматами и нелегальными потребительскими товарами.
В Минсельхозе отмечают, что в России растет доля табачной продукции, которая маркирована специальными марками, однако продается дешевле минимальной цены, при которой нужно платить акциз и НДС. На данный момент каждая десятая пачка сигарет является нелегальной, приводит газета данные исследования агентства Kantar. Эксперты на табачном рынке делают прогноз, что в этом году ущерб государству из-за нелегального табака составит минимум 72 млрд рублей.
Как ранее писало «URA.RU», россияне в пять раз чаще стали курить поддельные сигареты. Чаще всего табак попадает в страну из через Казахстан и Белоруссию.