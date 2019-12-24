Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

Врачи удалили Лере Кудрявцевой некачественные импланты
Телеведущую Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порванного грудного импланта. Сейчас телеведущая находится на больничной койке, о чем рассказала на своей странице в Instagram.
«Отправили на Узи, потом на МРТ с контрастом. Вердикт — левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — написала Кудрявцева.
Свой пост она проиллюстрировала фотографией из больничной палаты, добавив, что наркоз еще не отошел. Судя по геотегу, клиника находится в Москве. Телеведущая призвала подписчиц отказаться от установки имплантов, отметив, что вскоре опубликует пост о «болезни грудных имплантов».