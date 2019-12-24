23 декабря 2019

Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клинический институт репродуктивной медицины в Ельцин Центре. Екатеринбург, доктор, медицина, врач, больница
Врачи удалили Лере Кудрявцевой некачественные имплантыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Телеведущую Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порванного грудного импланта. Сейчас телеведущая находится на больничной койке, о чем рассказала на своей странице в Instagram.

«Отправили на Узи, потом на МРТ с контрастом. Вердикт — левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — написала Кудрявцева.

Свой пост она проиллюстрировала фотографией из больничной палаты, добавив, что наркоз еще не отошел. Судя по геотегу, клиника находится в Москве. Телеведущая призвала подписчиц отказаться от установки имплантов, отметив, что вскоре опубликует пост о «болезни грудных имплантов».

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