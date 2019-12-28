В России уничтожили тонны санкционных продуктов

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Продукты. Санкции. Алое поле. Проспект. Никитинские ряды. Челябинск., продуктовый магазин, сыр
Работники таможни обнаружили почти 4 тонны «санкционных» товаровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная таможенная служба (ФТС) России уничтожила 6,5 тысяч тонн продуктов, запрещенных к ввозу в страну. Всего их было выявлено более 100 тысяч тонн, сообщается в информационной справке об итогах работы ведомства в 2019 году.

«Выявлено 102810 тонн товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию, в том числе 3797 тонн „санкционных“ товаров», — говорится в документе. По данным ФТС, более 90 тысяч тонн товаров было возвращено в страны-производители. Однако 6,5 тысяч тонн товаров было уничтожено.

Нарушения были выявлены при проверке более 7 тысяч транспортных средств. В ведомстве отметили, что возбуждено 1307 дел об административных правонарушениях и 61 уголовное дело.

В августе правительство РФ продлило действие правил уничтожения «санкционных» товаров до конца 2020 года, напоминает агентство Nation News.

Как писало «URA.RU», в 2019 году ФТС перевыполнила план Минфина по отчислениям в бюджет. Так, дополнительно по линии ведомства в бюджет государства было перечислено более 45 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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