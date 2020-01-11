Россиянин требует через суд признать себя потомком Ивана Грозного

Житель подмосковного Красногорска Валерий Кубарев просит суд установить его родство с Иваном Грозным. Россиянин собирается взять на себя уход за могилой царя.
Кубарев рассказал РАПСИ, что внимательно изучил «Генеалогические таблицы по истории европейских государств» и пришел к выводу, что является прямым родственником Ивана IV Грозного. В заявлении он признал, что не может подтвердить факт родственных отношений с династией Рюриковичей в соответствии с Гражданским кодексом, поэтому просит сделать это через суд. Истец указывает, что готов пройти судебную молекулярно-генетическую экспертизу Y-хромосомы мужских захоронений московских князей, находящихся в музеях и соборах Кремля.
Кубарев пояснил, что затеял судебный процесс из-за желания ухаживать за местом погребения предполагаемого родственника, однако без установления родства закон ему не позволяет этого делать. Отметим, что царская усыпальница Ивана Грозного находится в Архангельском соборе Московского Кремля.
Минкультуры, которое является ответчиком по делу, попросило отложить процесс на 31 января.