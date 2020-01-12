Военный эксперт объяснил, почему российские ЧВК нужно легализовать

По словам эксперта, российские ЧВК выполняют задачи, которые государству не хотелось бы афишировать Фото: miliman/pickupimage.com

Российские частные военные компании (ЧВК) нужно легализовать, чтобы они не превратились в неконтролируемые банды, а также, чтобы социально защитить наемников. Таким мнением в разговоре с «URA.RU» поделился военный аналитик Алексей Хлопотов.

Он отметил, что необходимо прописать в законодательстве определение частных военных компаний, условия их создания и порядок лицензирования. «Нужно прописать, кто будет контролировать их: ФСБ, Минобороны. Нужно регламентировать порядок заключения договоров, соблюдение государственных интересов, чтобы ЧВК не превратились в неконтролируемые банды», — высказался эксперт. Однако он добавил, что, если Россия узаконит частные военные компании, то фактически даст право на ношение оружия, в том числе тяжелого, частным лицам. По словам военного аналитика, государство боится давать такие разрешения.

Хлопотов подчеркнул, что сейчас ЧВК являются незаконными вооруженными формированиями. «С государства снимается вся ответственность. Те люди, которые служат в ЧВК, полностью социально не защищены», — объяснил он. По его словам, бойцы таких компаний «работают на свой страх и риск». Они не имеют страховок и не получают компенсаций в случае ранений. Военный эксперт рассказал, что российские ЧВК выполняют те задачи, которые государству не хотелось бы афишировать. «Это такие же солдаты. Только действуют они полуподпольными, полупартизанскими методами», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Ливии, если и есть россияне, то они не представляют интересы РФ и не получают деньги от страны. Так глава государства ответил на вопрос о присутствии наемников из ЧВК Вагнера в Ливии. При этом он не стал отрицать существование частных военных компаний.